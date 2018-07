Geilenkirchen-Gillrath - Aufbau beim DJK Gillrath mit A-Jugend Spielern

Geilenkirchen-Gillrath.

„Den Klassenerhalt in der Kreisliga im zweiten Jahr nach dem Aufstieg haben wir relativ mühelos geschafft und eine gute Saison gespielt“, so das Trainerduo Swen Hierling und Noureddine Badaoui von der DJK BW Gillrath. Man blickt deshalb gelassen in die Zukunft. Denn bei der DJK ist man im Aufbau.