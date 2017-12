Geilenkirchen - Auf dem Weg zur Integration gibt es viele ehrenamtliche Helfer

Geilenkirchen.

Zu einer Dankeschönfeier hatten die Verantwortlichen der Flüchtlingshilfe in der Stadt Geilenkirchen alle ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in die Oase an St. Marien eingeladen. Evangelische und Katholische Kirche, Caritas und Stadt Geilenkirchen ziehen bei der Flüchtlingshilfe an einem Strang.