Auf Bahnsteig uriniert: Unbekannter randaliert auf Bahnhof

Geilenkirchen-Lindern.

Öffentliches Urinieren, Diebstahl und angedrohte Körperverletzung: So liest sich die Bilanz eines Randalierers, der am Dienstagabend auf dem Bahnhof in Geilenkirchen-Lindern sein Unwesen getrieben hat. Die Bundespolizei sucht jetzt nach dem Unbekannten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.