Geilenkirchen - Auch Schützen feiern Kirmes an Pfingsten

Geilenkirchen. Ebenfalls am Pfingstwochenende, vom 19. bis 21. Mai, feiern die St.-Sebastianus-Schützen Geilenkirchen ihre Sommerkirmes mit Vogelschuss – parallel zum Pfingstmarkt – im Burghof der alten Burg Geilenkirchen, heute allen bekannt als das Bischöfliche Gymnasium St. Ursula.

Die Sommerkirmes blickt auf eine lange Geschichte zurück. Nach dem Einfall der Revolutionsheere unter Napoleon war das Schützenleben zum Erlöschen gekommen. Von 1793 bis 1803 finden sich deshalb keine Eintragungen im Schützenbuch. Aber dort steht: „Am 06. Juli des Jahres 1803 vereinbarten mehrere wohldenkende Bürger, der so viele Jahre rühmlich bestandenen Bruderschaft, mittels Aufnahme neuer Mitglieder ihr den vorigen Glanz zu verschaffen. Freudig scharten sich Männer der Pfarren Geilenkirchen und Hünshoven unter der alterprobten Fahne des hl. Sebastian. Mitglieder wurden viele Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung, sogar Mitglieder der adeligen Geschlechter ließen sich einschreiben und waren eifrige Schützen und Brüder. Auch die Feste der Gesellschaft wurden wieder in althergebrachter Weise gefeiert.“

So auch die Sommerkirmes mit dem Königsvogelschuss, die früher immer am ersten Sonntag nach Pfingsten stattfand.

Die Feierlichkeiten 2018 beginnen am Samstag, 19. Mai, um 15.30 Uhr mit dem „Beiern“ der Glocken der Pfarrkirche St. Mariä-Himmelfahrt Geilenkirchen. Wann diese Tradition entstand, ist leider nicht belegt. Mündlich überliefert ist zumindest, dass nach dem Ersten Weltkrieg wieder „gebeiert“ wurde. Weiter geht es um 19 Uhr mit der Totenehrung auf dem Städtischen Friedhof am Zentralkreuz. Danach ziehen die Schützen mit dem Trommler- und Pfeiferkorps Bauchem zum „Burghof“.

Die Abendveranstaltung findet unter dem Motto „Nachtwache“ statt. Durch Illuminationen im Burghof wird der Besucher in eine eindrucksvolle Atmosphäre getaucht.

Großer Festzug

Am Sonntag, 20. Mai, 10.30 Uhr, treffen sich die Schützen zum Kirchgang an der ehemaligen Ferienfahrschule Schneider. Ab 13.30 Uhr werden im Burghof die Gastvereine empfangen. Gegen 14.15 Uhr bringt ein Shuttle-Service die Schützen zum Bauhof nach Niederheid. Hier beginnt um 14.45 Uhr der große Festzug. Nach Abholen des Königs Simon Lubberich mit seiner Königin Samara Newman am Königshaus, Auf’m Brunk, wird der Festzug gegen 15.30 Uhr in der Innenstadt erwartet. Ab 15 Uhr ist bereits die Cafeteria in der Aula des Gymnasiums geöffnet. Ein gemütlicher Dämmerschoppen, zu dem Jedermann eingeladen ist, lässt den Tag ausklingen.

Am Montag, 21. Mai, treffen sich die Schützen um 10.45 Uhr am Autohaus Bähr. Von hier aus wird der amtierende Prinz Lars Bögel abgeholt. Im Anschluss an den Umzug durch die Innenstadt schließen sich die Schießwettbewerbe an, die gegen 12.15 Uhr beginnen. Auch in diesem Jahr findet ein Bürgervogelschuss statt. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgt die SSB-BigBand. Wenn dann alle Majestäten ermittelt sind – so hoffen es zumindest die Verantwortlichen – klingt die diesjährige Sommerkirmes mit dem Dämmerschoppen aus.