Geilenkirchen-Grotenrath - Auch ohne Festzug eine schöne Maikirmes in Grotenrath

Geilenkirchen-Grotenrath.

Zur Einstimmung auf die diesjährige Maikirmes hatten die Grotenrather Schützen am Himmelfahrtstag wieder zu einer Vatertagsfete ins Zelt an der alten Schule geladen. Die Resonanz der Bevölkerung an der Veranstaltung war zwar recht überschaubar, dennoch blickte man optimistisch in Richtung Wochenende.