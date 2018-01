Übach-Palenberg - Auch im Rathaus leuchtet der Stern von Bethlehem

Übach-Palenberg.

Am Wochenende zogen nicht nur in Übach-Palenberg die Sternsinger von Haus zu Haus, im Bistum Aachen waren in den 339 Pfarreien rund 18.000 Kinder unterwegs, bundesweit viele Hunderttausend. Mit dabei waren natürlich auch die Sternsinger der GdG St. Petrus Übach-Palenberg (St. Fidelius Boscheln, St. Dionysius Frelenberg und Übach, St. Theresia Palenberg, St. Mariä Himmelfahrt Scherpenseel und St. Mariä Marienberg).