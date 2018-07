Geilenkirchen - Arbeit mit besonderen Menschen im Loherhof

Geilenkirchen.

Kaffee und Kuchen, Würstchen vom Grill und Kartoffelsalat, dazu viel Musik: ein Sommerfest, wie so viele in diesen schönen Sommertagen. Diejenigen, die auf dem Gelände des Loherhofes in geselliger Runde zusammen gekommen sind, haben hier ein neues Zuhause gefunden. Es sind Menschen, die an einer chronischen Suchterkrankung leiden.