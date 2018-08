Gangelt-Birgden.

Studiendirektor a.D. Anton Jansen feiert seinen 90. Geburtstag. Den ganzen großen Bahnhof dürfte es am Samstagnachmittag, 1. September, in der Pfarrkirche Kreuzrath (17.30 Uhr) geben, da zelebriert Anton Jansen die heilige Messe. Vor einigen Jahren feierte er sein 60-jähriges Priesterjubiläum in der Kreuzrather Kirche.