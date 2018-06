Übach-Palenberg - Anpfiff: Rheinland-Cup für die Nachwuchs-Kicker

Anpfiff: Rheinland-Cup für die Nachwuchs-Kicker Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2018, 17:19 Uhr

Übach-Palenberg. Es ist mal wieder soweit: der Rheinland-Cup geht in eine neue Runde. Am Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, steigt das große Sommer-Jugendturnier des 1. FC Rheinland auf dem Kunstrasenplatz am Bucksberg.