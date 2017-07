Anita-Lichtenstein-Gesamtschule verabschiedet 100 Abiturienten

Geilenkirchen.

100 Schülerinnen und Schüler der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen feierte am Samstag ihren Schulabschluss. Das Abitur ist der höchste Schulabschluss, der in Deutschland erreicht werden kann. Die Abiturientia zelebrierte diese Errungenschaft zunächst mit einem Gottesdienst. Anschließend wurde den Schülern feierlich ihr Abiturzeugnis überreicht.