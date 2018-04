Gangelt.

„Sind da überhaupt Fische drin?“ Dieser Spruch kommt in der Hitparade der Petri-Jünger in Gangelt noch vor „Hast du schon was gefangen?“ Seit genau 50 Jahren geht das so – ein Anlass, den Verein, den Angelsport und die Hege- und Pflegearbeiten rund um den Kahnweiher zu feiern.