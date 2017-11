Geilenkirchen.

„Endlich ist es wieder so weit: Theater in Beeck!“ Mit diesen Worten begrüßte Detlef Kerseboom die Zuschauer in der ausverkauften Vereinsstätte in Beeck zur Premiere der Komödie „Ach, du fröhliche“. Er hoffe sehr, so Kerseboom schmunzelnd, dass es beim bevorstehenden Weihnachtsfest in den heimischen Stuben nicht so zugehen werde, wie gleich auf der Bühne.