Übach-Palenberg - Alte neue Traditionen beim Seniorenverein in Scherpenseel

Übach-Palenberg. Einen Ausblick auf die Aktivitäten für dieses Jahr gibt es vom Seniorenverein in Scherpenseel. Für alle aufgestellten Parkbänke haben die Mitglieder Patenschaften übernommen. „Das heißt, die Bänke werden regelmäßig auf ihren Zustand und die Sauberkeit überprüft“, erklärt Günter Gävert vom Vorstand. „Wir hoffen, dadurch Beschädigungen durch Vandalismus verhindern oder eindämmen zu können.“

Das Wegkreuz am Wohngebiet „Kirchenweg II“ in Scherpenseel soll restauriert werden, dazu wird die Inschrift erneuert und dieser Bereich mit einer Parkbank aufgewertet. Darüberhinaus will der Seniorenverein neben dieser Bank in Absprache mit der Stadt einen Walnussbaum pflanzen, damit dieser Schutz und Schatten spenden kann.

Auch Traditionen sind dem Seniorenverein sehr wichtig. Unter diesem Aspekt hat es sich der Seniorenverein zur Aufgabe gemacht, eine in Vergessenheit geratene Tradition wieder aufleben zu lassen. Wie schon zum letzten Weihnachtsfest, wird auch in Zukunft ein großer Tannenbaum auf dem Vorplatz der Kirche St. Mariä Himmelfahrt aufgestellt. „Dieser geschmückte Baum soll den Kirchenvorplatz in weihnachtliche Stimmung tauchen und allen die Gelegenheit geben, sich auf das Weihnachtsfest einzustellen“, wünscht sich Gävert.

Mehr zu den Aktivitäten des Vereins gibt es auch telefonisch unter Telefon 02451/44403.