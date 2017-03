Geilenkirchen-Nirm.

Nach fast einem Vierteljahrhundert gab das Urgestein der CDU Nirm, Albrecht Freiherr von Wrede, jüngst den Vorsitz des Ortsverbandes in jüngere Hände. Seit 1993 stand er den Christdemokraten in Hoven, Kogenbroich, Kraudorf und Nirm vor. In dieser Zeit kümmerte er sich gemeinsam mit Ortsvorsteher und Stadtverordneten nicht nur um sämtliche Belange seiner Mitbürger, sondern lud auch jährlich zur Bürgerversammlung ein.