Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet

Übach-Palenberg/Gangelt. Die Auslagen in den Geschäften sind bereits jetzt mit weihnachtlichen Angeboten versehen. Während sich hierzulande die Kinder auch schon Gedanken über den Wunschzettel machen, fehlt es in ärmeren Ländern am Nötigsten.

Das wissen auch Kurt Werner und Marlene Derichs-Werner. Beide arbeiten seit sieben Jahren als Sammelstellenleiter für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die zum Ziel hat, notleidenden Kindern in fernen Ländern eine kleine Freude zu bereiten.

Wie der Name „Weihnachten im Schuhkarton“ vermuten lässt, geht es um einen Schuhkarton, dessen Inhalt helfen soll, Not zu lindern. Im vergangen Jahr wurden bei Kurt Werner und Marlene Derichs-Werner 1877,75 Euro an Spendengeldern eingenommen, und es wurden 600 Schuhkartons verschickt. Im gesamten deutschsprachigen Raum waren es 386.750 Schuhkartons.

Die Kartons der Sammelstelle von Kurt Werner und Marlene Derichs-Werner sind nach Polen, Rumänien und in die Mongolei gegangen. Die beiden sind als Sammelstellenleiter für den Nordkreis Aachen, Übach-Palenberg, Gangelt und Landgraaf zuständig. Die Motivation für ihren Einsatz: „Man sieht die Not, kann dann zwar nicht die Welt verändern, aber man kann Kinderaugen zum Strahlen bringen und den Kindern zeigen, dass sie nicht vergessen werden.“

Jeder Schuhkarton sollte mit Geschenkpapier liebevoll beklebt sein und das Päckchen mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre gefüllt sein. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Alles, was den Weg in die Kartons findet, muss dabei neu sein.

Kurt Werner und Marlene Derichs-Werner verweisen auf die Flyer, die in den Annahmestellen ausliegen. In Übach-Palenberg sind das die Christophorus-Apotheke, Carolus-Magnus-Straße 9, die Herz-Apotheke, Carlsplatz 1, und Helga’s Hofladen, Geilenkirchener Straße 45. In Gangelt können die Päcken in der Grenzland-Apotheke, Lindenstraße 2 und in Landgraaf/Niederlande bei Petra Doenen-Dietz, Namiddagse Driessen 60, abgegeben werden.