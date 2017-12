Geilenkirchen-Teveren.

Beim zweiten Mal kann man vielleicht noch nicht von einer Tradition reden. Dennoch hörte sich das gemeinsame Adventskonzert des Musik-Korps St. Josef Teveren und des Musikcorps Würm in der Pfarrkirche St. Willibrord Teveren so an, als würden die Musiker schon immer zusammen spielen.