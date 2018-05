Geilenkirchen - Achtung! Langer Umweg am Bahnhof

Geilenkirchen. Reisende, die dieser Tage einen Zug ab dem Geilenkirchener Bahnhof nehmen möchten, sollten ein wenig Zeit und bequemes Schuhwerk mitbringen. Denn dort, wo sich normalerweise die Wartenden tummeln und ihre Fahrscheine ziehen, klafft eine riesige Lücke. Die Asphaltsteine am Gleis 1, direkt hinter der Wartehalle, sind aufgerissen, schwere Baumaschinen kreuzen an den Gleisen, und allerhand Baumaterial ist gestapelt.

Züge, die normalerweise das Gleis 1 anfahren würden, werden auf den zweiten Bahnsteig mit den Gleisen 2 und 3 umgeleitet. Dies wäre normalerweise kein Problem, da ja eine Unterführung direkt zu diesen Gleisen führt – aber auch die Unterführung ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das kleine Häuschen wurde abgerissen, das Stahlgestell liegt noch am Bahnsteig, die Arbeiten schreiten voran.

Pressekonferenz am Dienstag

Schon seit letzter Woche Dienstag ist deshalb eine Umleitung eingerichtet, die alle Reisenden einmal durch die Bahnhofstraße, dann ein Stück über die Konrad-Adenauer-Straße über die Schienen und dann wieder zurück zur Unterführung auf der Rückseite führt, durch die man dann zu den Gleisen 2 und 3 gelangen kann. Und das kostet eben Zeit, und gerade bei den hohen Temperaturen und je nachdem, wie viel Gepäck man mit sich trägt, auch ordentlich Kondition.

Auf Anfrage unserer Zeitung, was genau am Bahnhof geschieht, werden wir auf eine Pressekonferenz verwiesen, die am Dienstag in Aachen stattfindet. Vorher könne man keine Auskunft geben, so die Unternehmenssprecherin. Erst heute also wird die Deutsche Bahn darauf hinweisen, dass zwischen Aachen und Mönchengladbach insgesamt neun Bahnhöfe modernisiert werden, um sie für den Rhein-Ruhr-Express fit zu machen. Diese Maßnahme mag man ja gar nicht in Frage stellen. Nur kommt diese Information für alle Zugreisenden, die seit vergangenem Dienstag ihre Verbindung verpasst haben, leider zu spät ...