Geilenkirchen.

Zum Abschluss des NEW-Musiksommers 2018 spielt die Band „just:is“ am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr auf dem Marktplatz in Geilenkirchen. Es ist bereits die achte Musiksommer-Veranstaltung in Geilenkirchen, und auch Bürgermeister Georg Schmitz erhoffte sich bei der Vorstellung der Veranstaltung im Rathaus mindestens so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren.