Geilenkirchen.

Aufklärungsflüge über dem Irak, dem Balkan, Libyen und Afghanistan: In den vergangenen 35 Jahren hat der Geilenkirchener Awacs-Verband immer wieder die Aufmerksamkeit nationaler und internationaler Medien auf sich gezogen. Berichtet wird über die Einsätze der Soldaten und Soldatinnen in aller Welt. Wer allerdings nie in die Schlagzeilen gerät, sind die rund 500 Zivilisten, ohne die aber keine Boeing starten würde.