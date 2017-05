Gangelt-Birgden.

Beim internationalen Volleyball-Freiluftturnier des TuS Birgden sind rund 30 Hobby-Mannschaften angetreten. Acht Spielfelder verwandelten den großen Pley in ein übergroßes Volleyballspielfeld. Das schöne Wetter lockte viele Besucher und Gäste an: die Verbundenheit zum Freiluftturnier und zum TuS mobilisierte. Viele hatten Campinggepäck dabei, so wurde der große Pley zum großen Freizeitpark.