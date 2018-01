Gangelt-Langbroich - 25 Jahre Dorfspatzen: Närrisches Programm der „Dicken Flaa“

Gangelt-Langbroich. Der Karnevalsverein „Dicke Flaa“ Langbroich-Harzelt steht in den Startlöchern. Am Samstag, 27. Januar, sind alle Interessierten zur Alaaf-Party mit Kostümball der Freiwilligen Feuerwehr ab 20.11 Uhr in den Bürgertreff eingeladen.

Weiter geht es mit der Kappensitzung am Samstag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr. Die Dorfspatzen feiern in diesem Jahr ihr Silberjubiläum.

Weiter geht es am Sonntag, 4. Februar, mit der Kindersitzung ab 15.11 Uhr. Am Mittwoch, 7. Februar, wird zum Bunten Abend geladen, Start ist um 18.11 Uhr.

Der närrische Lindwurm setzt sich am Samstag, 10. Februar, um 14.11 in Harzelt in Bewegung. Zwischen 13 und 17.30 Uhr ist der Zugbereich Selfkant-, Quell, Brauereistraße, „Im Hegen“ und Mittelstraße für den Pkw-Verkehr gesperrt. Anschließend wird zur After-Zuch-Party geladen. Alle Veranstaltungen finden im Bürgertreff statt.