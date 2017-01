Zum Rosenmontagszug werden Lkw-Sperren eingerichtet Von: pan

Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2017, 17:08 Uhr

Eschweiler. Der Terrorakt in Berlin wirft seine Schatten auch auf Eschweiler. Polizei und Ordnungsamt überarbeiten das Sicherheitskonzept für den drittgrößten Rosenmontagszug. „Es werden auf verschiedenen innerstädtischen Straßen Sperrstellen eingerichtet, die ein mögliches Einfahren in die Besuchermenge beziehungsweise in den Rosenmontagszug verhindern sollen“, teilt Verwaltungssprecher René Costantini mit.