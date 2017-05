Eschweiler.

„Alles was Odem hat, lobe den Herrn!“ Mit Psalm 150 eröffnete Pfarrer Thomas Richter am Sonntagmorgen den feierlichen und würdevollen Festgottesdienst in der Dreieinigkeitskirche, mit dem der Festtag zum 125-jährigen Bestehen der Kantorei innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde Eschweiler seinen Anfang nahm.