Eschweiler - Zu wenig Personal für die Bäder

Eschweiler. Aufgrund von dauerhaften Personalausfällen im Bereich der Aushilfen für die diesjährige Badesaison ist eine Anpassung der Öffnungszeiten in den städtischen Bädern ab dem 2. Juni bis zum Ende der Freibadsaison erforderlich.

Ab dem 2. Juni sind folgende Öffnungszeiten gültig:

Hallenbad Jahnstraße:

Montag: geschlossen; Dienstag: 6-16 Uhr; Mittwoch: 14-22 Uhr; Donnerstag: 6-16 Uhr; Freitag: 14-22 Uhr; Samstag: geschlossen; Sonntag: geschlossen

Freibad Dürwiß: Montag: 6.30-20 Uhr; Dienstag: 10-20 Uhr; Mittwoch: 6.30-20 Uhr; Donnerstag: 10-20 Uhr; Freitag: 6.30-20 Uhr; Samstag: 8-20 Uhr; Sonntag: 8-20 Uhr.

Aushilfen gesucht

Die Stadt Eschweiler sucht aus diesem Grund weiterhin Aushilfen für die Freibadsaison 2018

Voraussetzung für die Einstellung als Rettungsschwimmer ist die Vollendung des 18. Lebensjahres, die Ausbildung in Erster Hilfe und in Herz-Lungen-Wiederbelebung nach UVV sowie der Nachweis der Rettungsfähigkeit mit dem Rettungsschwimmabzeichen „Silber“ der DLRG. Die Bescheinigung über die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs sowie der Rettungsfähigkeit dürfen nicht älter als zwei Jahre sein.

Die Beschäftigung erfolgt mit 20 Wochenstunden und kann im Bedarfsfall bis auf die volle wöchentliche Arbeitszeit (39 Wochenstunden) erhöht werden.

Weitergehende Informationen zur Aushilfstätigkeit für die Freibadsaison gibt es bei den Mitarbeitern der städtischen Bäder unter Telefon 02403/505430 /-32.