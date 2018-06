Eschweiler - Zehn Jahr nach der Euregionale: Positive Entwicklungen in Eschweiler

Eschweiler.

Die Euregionale vor zehn Jahren sorgte für reichlich Aufbruchstimmung im Dreiländereck. 132 Millionen Euro wurden in insgesamt 40 Projekte im Dreiländereck gesteckt. An mehreren war auch Eschweiler beteiligt. Zehn Jahre später fällt das Fazit oft ernüchternd aus – in der Indestadt jedoch nicht. Der Bau der Seebühne war der Startschuss für eine positive Entwicklung am Blausteinsee.