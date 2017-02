Von: Van et Leevche Letzte Aktualisierung: 23. Februar 2017, 18:19 Uhr

Eischwiele.

Wo feiert man den besten Karneval? In Eischwiele natürlich! Dafür lieferten die bunt kostümierten Jecken am Donnerstagmorgen den besten Beweis, als Bürgermeister Rudi Bertram in „seinem“ Rathaus“ traditionell die längste Theke der Stadt eröffnete. Und zwar mit tatkräftiger Unterstützung äußerst arbeitswilliger und fleißiger Herren vom Karnevalskomitee.