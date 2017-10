Eschweiler.

Einen ganz besonderen TV-Sendetermin sollte man am Donnerstag, dem 2. November um 20.15 Uhr auf Pro7 keinesfalls verpassen. Der aus Eschweiler stammende und mittlerweile in Köln beheimatete Singer und Songwriter Amin Afify trifft bei „The Voice of Germany“ auf die Sound-Coaches Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Michi Beck, Smudo und Mark Forster.