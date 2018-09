Eschweiler - Will Breuer erzählt von seiner Schulzeit in Nothberg: Hitlergruß zur Einschulung

Eschweiler.

Im August 1941 wurde Willi Breuer in die Katholische Volksschule in Nothberg eingeschult. Seinen ersten Schultag hat er heute noch vor Augen: „Unser Lehrer kam in brauner Uniform mit Hakenkreuz-Binde am Oberarm und begrüßte uns mit Heil Hitler!“ Das erste, was Klassenlehrer Rosegger den I-Dötzchen klar machte, war dann, „dass wir künftig an jedem Morgen, wenn er den Klassenraum betritt, stehend mit erhobenem Arm und ausgestreckter Hand diesen Gruß zu erwidern hätten.“