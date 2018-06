Langerwehe/Eschweiler - Wenaus A-Jugend-Kicker feiern Klassenerhalt

Langerwehe/Eschweiler. Am letzten Spieltag konnte die U19 des Jugendsport Wenau (JSW) mit einem 10:0-Auswärtssieg beim FV Wiehl den direkten Klassenerhalt für die A-Junioren-Mittelrheinliga sichern. Das Erfolgsteam des Trainergespanns Dominic Bougé, Ralf Köhnen und Frank Malzbenden feierte den Erfolg nach dem Spiel, mit dem für die Jungs auch die Juniorenzeit beim JSW endet.

Der Jahrgang ‘99 hat für die Wenauer Jugend – vor allem in den Spielzeiten als jüngerer Jahrgang – viele Aufstiegserfolge errungen und damit die Maßstäbe für den heutigen Gesamt-Erfolg der JSW-Jugend gesetzt.

Mit dem Klassenerhalt verabschieden sich die Jungs mit einem tollen Geschenk für den Verein. Der Verein ist stolz darauf, dass mit Jonas Ruegenberg, Oliver Köhnen, Marc Storms und Jan Erberich vier U19-Akteure nächste Saison in der 1. Mannschaft der Wenauer auflaufen werden. Als Ausbildungsverein musste aber leider auch in Kauf genommen werden, dass viele Spieler den JSW verlassen und sich anderen Vereinen anschließen werden.

Trainer Dominic Bougé bleibt dem JSW ebenfalls erhalten: Er wird auch die nächstjährige U19 des JSW in der Mittelrheinliga coachen.

In der laufenden Saison konnten insgesamt sieben Jugendteams des Jugendsport Wenau in den Verbands-Staffeln des Fußball-Verband Mittelrhein antreten, was den größten Erfolg in der Jugendvereinsgeschichte bedeutet.