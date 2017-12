Eschweiler - Weihnachtskonzert der Liebfrauenschule: „Nun freut euch ihr Christen“

Eschweiler.

Freude zu teilen ist ansteckend. Sie in Gemeinschaft zu erleben, vervielfacht das Hochgefühl. Das Weihnachtskonzert der Bischöflichen Liefrauenschule, das wieder einmal große Anzahl von Zuhörern in die absolut vollbesetzte Pfarrkirche St. Marien lockte, bot in dieser Hinsicht ein grandioses Beispiel.