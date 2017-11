Weihnachtsaktion Wunschzettel: Senioren das Fest versüßen Letzte Aktualisierung: 7. November 2017, 16:50 Uhr

Eschweiler. Das Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion Aachen (SBZ) an der Johanna-Neuman-Straße 4 bietet rund 240 älteren Menschen Raum für einen wohl umsorgten Lebensabend. Das SBZ ist in diesem Jahr wieder Partner unserer Weihnachtsaktion Wunschzettel, mit der wir am Samstag beginnen möchten und den Senioren zum Weihnachtsfest ein wenig Licht in den oft grauen und einsamen Alltag bringen möchten.