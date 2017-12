Eschweiler - Weihnachts-Gottesdienst für „gestrandete“ Fernfahrer

Eschweiler. Auch in diesem Jahr möchte das Bistum am Ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 15 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst mit Weihbischof Bündgens auf der Raststätte Aachener Land-Süd (Zufahrt über „Glücksburg“) feiern.

Denn es gibt gerade an den Weihnachtstagen auf unseren Raststätten eine Menge „gestrandeter“ Fernfahrer – vor allem aus Polen, Litauen, Russland und der Ukraine – die diese Feiertage an und in ihren Lastwagen fernab von ihren Familien verbringen, da sie wegen der Feiertage nicht weiterfahren können.

Die Initiative dieser Weihnachtsaktion geht von den hiesigen Fernfahrern aus, die am Ersten Weihnachtstag ihre Kollegen mit einer Weihnachtstüte beschenken.

Musikalisch begleitet von der Flötengruppe St. Barbara, Alsdorf/Ofden und gemeinsam mit einigen Alsdorfern und Eschweilern feierte man in den vergangenen Jahren einen frohen Gottesdienst in verschiedenen Sprachen, der viele anrührte.

Das Friedenslicht von Bethlehem wird an alle Mitfeiernden weitergegeben. Wegen der guten Resonanz soll dieser Weihnachtsgottesdienst auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Wir laden ein, an ungewohnter Stelle gemeinsam mit Fremden, die gerade an diesem Tag bei uns „stranden“, gemeinsam die Menschwerdung Gottes zu feiern.