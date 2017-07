Wegen Umlage: Stadt will gegen Städteregion klagen Von: Patrick Nowicki

Letzte Aktualisierung: 4. Juli 2017, 17:06 Uhr

Eschweiler. Zwischen der Städteregion und der Stadt bahnt sich ein Rechtsstreit an. Weil die Aachener Behörde die Rückzahlung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) nicht unmittelbar an die Kommunen weiterleiten will, schlägt die Stadtverwaltung dem Rat vor, dass er den Bürgermeister Rudi Bertram in der am Mittwoch Ratssitzung ermächtigt, Rechtsmittel gegen die Regionsumlagen 2017 zu ergreifen.