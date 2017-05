Wasserfreunde Delphin: Junge Schwimmer holen 29 Medaillen

Eschweiler.

Für 22 Aktive der Wasserfreunde Delphin Eschweiler hieß es an Muttertag ab ins Aquana zum Nachwuchswettkampf des Würselener Schwimmclubs. Für viele Kinder war es auch der erste Wettkampf überhaupt und so ließen es sich viele Mütter nicht nehmen und feuerten ihre Kinder an, die dies mit viel Edelmetall belohnten.