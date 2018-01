Eschweiler - Warnstreiks der IG Metall gehen in die zweite Runde

Eschweiler.

Mit Pfeifen, Sirenen und Megafonen zogen am Mittwoch ab 13 Uhr etwa 150 Arbeitnehmer mit wehenden Fahnen durch die Straßen vom Rathaus bis zum Talbahnhof. Ihre Demonstration symbolisierte genau das, was die Veranstalter der IG Metall mit der zweiten Runde der Warnstreiks bezwecken wollten: ein kurzes, aber deutliches Signal an die Arbeitgeber.