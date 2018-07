Eschweiler-Pumpe-Stich.

Ein Haus voller Talente: Das ist die Waldschule eigentlich immer. Beim Musikabend, liebevolle zusammengestellt von Lehrerin Gisela Freialdenhoven, war sie es ganz besonders. Ob in der Band, als Chor oder im Solo: In zig Varianten zeigten die Heranwachsenden, was sie können.