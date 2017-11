Vortrag: „Blanca von Kastilien“ im Talbahnhof

Eschweiler. „Blanca von Kastilien – Porträt einer faszinierenden Herrscherin“ ist ein Vortrag überschrieben, zu dem der Eschweiler Geschichtsverein in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule einlädt. Termin ist am Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum Talbahnhof. Referent ist Armin Meißner.

Die Geschichte der Blanca von Kastilien (1188-1252) ist ein Beispiel dafür, dass auch eine Frau in einer Zeit, in der die Politik meist von Männern mit dem Schwert gemacht wurde, mit Umsicht und Durchsetzungsvermögen die Geschichte eines Landes zu lenken wusste. Sie wurde geboren als Tochter des Königs Alfons von Kastilien, 1200 heiratete sie den späteren König Ludwig VIII von Frankreich. Nach dessen frühem Tod übte sie die Regentschaft für ihren Sohn Ludwig IX (den Heiligen) bis zu ihrem Tod 1252 aus. In einer außen- wie innenpolitisch unruhigen Zeit hielt sie die Zügel straff in der Hand. Sie war eine der bedeutendsten Regentinnen des Mittelalters.