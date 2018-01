Eschweiler.

Anstand! Wofür ist er wichtig? Was bedroht ihn? Was ist damit eigentlich gemeint? Welche Rolle sollte er in einer lebenslangen Erziehung spielen? Und warum tue ich mich schwer mit diesem Begriff? Fragen, mit denen sich Professor Dr. Andreas Wittrahm während seines Vortrags im Rahmen des gut besuchten Neujahrsempfangs im Haus St. Josef – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, eingehend beschäftigte.