Vorstellung: Was „Zeit“ für uns bedeutet Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2017, 12:45 Uhr

Eschweiler. Im Städtischen Gymnasium dreht sich am Freitag, 20., und Samstag, 21. Januar, jeweils ab 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) alles um die Zeit: Was bedeutet „Zeit“ für uns? Wie gehen wir mit ihr um? Gibt es den richtigen Augenblick? Und was wird sein, wenn wir älter sind?