Eschweiler-St. Jöris.

Zwei großartige Spielzeiten liegen hinter dem SV St. Jöris. Dem unangefochtenen Aufstieg in die Kreisliga A in der vorletzten Saison folgte ein grandioses Premierenjahr in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises, das nach der Herbstmeisterschaft auf Platz vier (punktgleich mit dem Zweiten) abgeschlossen wurde.