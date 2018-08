Eschweiler - Von Isländisch über Italienisch bis Spanisch bei der VHS lernen

Eschweiler. Wer Semesterkurse an der Volkshochschule besuchen möchte und Vorkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Niederländisch besitzt, sollte sich unbedingt beraten lassen.

Die Volkshochschule bietet hierfür zwei Termine an: Samstag, 1. September, von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag, 6. September, 18 bis 20 Uhr. In einer Vortragswoche vom 10. bis 13. September im VHS-Hauptgebäude, Kaiserstraße 4a werden verschiedene Themen aus dem Sprachenbereich angeboten. In den jeweils zweistündigen Vorträgen, die immer abends stattfinden, spricht Malgorzata Müller, Fachbereichsleitung für Sprachen, über interessante Wege zum erfolgreichen Lernen und zur guten Persönlichkeitsentwicklung.

Man erfährt unter anderem etwas darüber, was eine Sprache aus uns macht und wie sich die eigene Persönlichkeit mit Hilfe des Spracherwerbs verändert oder wie man Sprachen am schnellsten lernt, warum und wie lernen viele Menschen mehrere Sprachen gleichzeitig.

Es wird über Lerntechniken und Langzeitgedächtnis gesprochen sowie darüber, was im Gehirn während des Lernens geschieht. Mit welchen Lerntechniken man den Lernstoff dauerhaft abspeichert oder was man gegen Lampenfieber und Angst vor freiem Sprechen tun kann.

Eine art „Probeunterricht“

Wer Sprachen direkt lernen möchte, kann in der Vortragswoche diesmal kostenlos Spanisch, Neugriechisch und Isländisch ausprobieren. Die Vorträge über Einführung in die Sprache und Sprachgeschichte sind mit einer Art „Probeunterricht“ verbunden; im Programm werden die ersten Worte und Fragen sowie die Zahlen bis 20 angeboten. Man bekommt Hinweise auf Lehrwerke und Wörterbücher.

In der Vortragswoche fehlen auch die landeskundlichen Themen nicht. Als Schwerpunkt steht diesmal Brasilien auf dem Plan. Inez Hiltrop kommt ursprünglich aus Brasilien und wird ihr Land auf Deutsch, Portugiesisch und Brasilianisch zum Abschluss der Vortragswoche am Donnerstag, 13. September, um 20 Uhr vorstellen.

Alle Vorträge vor Semesterbeginn sind kostenlos, unverbindlich und offen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Weitere Informationen finden alle Interessierten im Programmheft der Volkshochschule oder aber auf der Homepage unter www.vhs-eschweiler.de. Anmeldung im Internet oder aber telefonisch unter: 02403/7027-0.