Eschweiler.

Die an Wochenenden gewöhnlich leeren Flure der Bischöflichen Liebfrauenschule waren am vergangenen Samstag voll mit neugierigen Grundschülern und deren Eltern. Das Gymnasium an der Liebfrauenstraße hatte zum Tag der offenen Tür geladen, und viele Kinder, für die bald der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, waren der Einladung gemeinsam mit ihren Eltern gefolgt.