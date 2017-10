Eschweiler.

Wenn im Abstand weniger Minuten zahlreiche begeisterte Sänger das von einem gewissen Ludwig van Beethoven vertonte Schiller-Gedicht „An die Freude“ anstimmen, nachdem kurz zuvor die „Capri Fischer“ lautstark bei im Meer versinkender Sonne in See gestochen sind, dann steht fest: Der einmal mehr vom „Arbeitskreis Mundart“ des Eschweiler Geschichtsvereins in Kooperation mit der Volkshochschule initiierte „Volksliederabend“ war auch im Jahr 2017 ein voller Erfolg.