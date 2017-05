Vor der (Weiter-) Bildung steht häufig eine intensive Beratung

Bildungsberatung ist eines der großen Themen in der VHS Eschweiler. So können Beschäftigte bzw. Betriebe für ihre Mitarbeiter eine öffentliche Förderung der Weiterbildungskosten in Höhe von 50 Prozent (maximal 500 Euro) erhalten. Da der Bedarf an beruflicher Weiterbildung ständig wächst, setzt die VHS eine externe Beraterin ein, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Erheblichen Raum nimmt auch die Integrationsberatung ein. Sie zielt vor allem auf die Aufnahme der Interessenten in die Deutschkurse ab. Bei der Beratung geht es um Einstufungstests, Anträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlingen zur Kostenbefreiung und Übernahme von Fahrtkosten, um Zusammenarbeit mit Ausländerbehörde, Jugendamt, Job-Center, Caritas, anderen Beratungsstellen und Bildungsträgern. Beraten wird mehrsprachig. Und das Interesse ist enorm: „In den letzten 45 Arbeitswochen wurden mehr als 2700 Personen beraten“, teilt VHS-Leiterin Silvia Hannemann mit.

Nach wie vor gibt es in der Eschweiler Volkshochschule auch Alphabetisierungskurse. „Die Beratung zur Einstufung und Motivierung ist zeitaufwendig“, so Hannemann. „Mehrere Testverfahren kommen zum Einsatz. Oft ist ein intensives Motivationsgespräch erforderlich.“ Pro Semester finden zwischen fünf und zehn Beratungen und bis zu drei „offene Treffen“ statt.