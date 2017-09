Volkshochschule bietet Kurse rund um den Computer an Letzte Aktualisierung: 27. September 2017, 09:47 Uhr

Eschweiler. In Kürze beginnen an der Volkshochschule Eschweiler mehrere Windows-Kurse. Am Freitag, 29. September, startet von 10.45 bis 12.15 Uhr ein neuer Anfänger-Kurs für Windows.