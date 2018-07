Eschweiler - Vielfältige Eindrücke aus dem Herver Land in Belgien

Eschweiler.

Für die Mitglieder der Ortsgruppe Eschweiler Mitte/Süd der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) stand jetzt die Fahrt ins Herver Land in Belgien an. Von der Touristikinformation in Val Dieu wurden die Eschweiler von der Reiseleiterin freundlich empfangen und erlebten bei einem Informationsfilm die ersten Eindrücke vom Herver Land.