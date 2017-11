Eschweiler.

Der Kiosk im Senioren- und Betreuungszentrum (SBZ) erinnert irgendwie an den altvertrauten „Tante Emma-Laden“, in dem der Kunde immer König war und in dem man mit der Verkäuferin schon einmal ein Pläuschchen hielt. Wer das Lädchen betritt, fühlt sich sofort in die 50er und 60er-Jahre zurück versetzt.