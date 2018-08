Eschweiler - Viele Angebote bei der „Nacht der Jugendkultur“

Eschweiler. Die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler veranstaltet am Samstag, 29. September, im Rahmen der „Nacht der Jugendkultur“ die „#AllinOne“ Party um und im städtischen Jugendtreff „Check In“.

Die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler veranstaltet seit Jahren eine Vielzahl jugendkultureller Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet. In der „Nacht der Jugendkultur“ wird die Vielseitigkeit jugendkultureller Trends und Ausdrucksformen als Basis für einen bunten Abend im städtischen Jugendtreff „Check In“ genutzt und für die städtische Bevölkerung sichtbar dargestellt.

Der städtische Jugendtreff „Check In“ und die Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler unterstützen Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet, den Abend der Jugendkultur nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Hierbei lassen die Jugendlichen nicht nur Ideen mit einfließen, sondern beteiligen sich an der Planung und Ausgestaltung der Angebote. Nach dem Motto „von Jugendlichen für Jugendliche“ haben die Teilnehmer am 29. September die Möglichkeit, ihre ganz individuelle Auffassung von Jugendkultur zu präsentieren.

Der „neue“ Jugendtreff

Die nachfolgenden Angebote am 29. September stehen allen Jugendlichen ab 14 Jahren kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.

Ab 14 Uhr findet das Finale des Graffiti-Projekts des „neuen“ rollenden Jugendtreffs der Mobilen Jugendarbeit statt. Jugendliche im gesamten Stadtgebiet haben seit Anfang August den Wagen mitgestaltet und umgebaut, so dass dieser nach den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen ausgestattet ist. Das Graffiti am Außenbereich des Fahrzeugs ist ein besonderes Kunstwerk, welches die Jugendkultur in Eschweiler widerspiegelt. Gemeinsam mit einem professionellen Graffitikünstler bekommt der Wagen hinter dem städtischen Jugendtreff „Check In“ den letzten Feinschliff.

Ab 16 Uhr bieten jugendliche „Social-Media-Experten“ im „Check In“ Tipps und Tricks für das „perfekte Selfie“ an und geben einen kleinen Einstieg in das Produzieren von kleinen You-Tube-Filmen.

Gesangseinlagen

Parallel dazu haben die Besucher des städtischen Jugendtreffs „Check In“ die Möglichkeit, im hausinternen Tonstudio professionelle Aufnahmen von Gesangseinlagen oder Rapsongs beizuwohnen oder gar selbst vor das Mikrofon zu treten. Unter Anleitung eines professionellen Tontechnikers können Jugendliche sich zwanglos im Bereich Musik und Lyrik ausprobieren, ihren eigenen Stil finden und präsentieren.

Diejenigen, die lieber sportlich aktiv werden möchten, können im Tanzstudio der Mobilen Jugendarbeit, wieder begleitet von erfahrenen Jugendlichen, eine eigene Choreographie aus dem Bereich „Hip Hop“, „Popping“ oder „Bboy“ mitgestalten und einstudieren.

Während des gesamten Zeitraums steht allen Besuchern das Jugendcafé des Jugendtreffs zur Verfügung um zu entspannen, Gespräche mit Gleichaltrigen oder Fachkräften zu führen, Billard, Kicker oder Gesellschaftsspiele zu spielen oder sich mit anderen vor der Playstation im „FIFA“ zu messen. Alle Angebote sind kostenlos. Für das leibliche Wohl ist in Form von Snacks und Getränken bestens gesorgt.

Die Nacht der Jugendkultur wird von der „LKJ Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit“ veranstaltet und ist gefördert vom „Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration“.