Eschweiler - Verkehrschaos vor den Schulen: Liebfrauenschule geht auf Eltern zu

Eltern-Haltestellen können die Situation deutlich entschärfen

Wie sieht die Verkehrssituation an anderen Schulen aus?

Waldschule: Bei der Waldschule wurde eine Haltestelle für Eltern-Taxis eingerichtet. Mit dieser Lösung ist man bisher sehr zufrieden, bestätigte Schulleiter Joachim Herzog. Von den Eltern werde diese Option bisher gut angenommen.

Willi-Fährmann-Schule: Auf Nachfrage erklärte die Schule, dass die Verkehrslage bisher kein Problem darstelle.

Katholische Grundschule Don-Bosco: Durch die räumliche Nähe zur Liebfrauenschule hat sich auch hier die Verkehrslage in den vergangenen Jahren verschärft. Viele Eltern wollen im Wendehammer des Grünen Wegs ihre Kinder absetzen und direkt wenden. Das kann im morgendlichen Hochbetrieb schnell zu einem kleinen Chaos führe, so die Schule auf Nachfrage unserer Zeitung. Viele Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und wollen sie möglichst nahe aussteigen lassen. Dies führt dazu, dass morgens vor Schulbeginn und ab 15 Uhr ein reges Verkehrsaufkommen auf dem kleinen Parkplatz hinter dem alten Schulgebäude an der Hehlrather Straße mit teilweise gefährlichen Situationen zu verzeichnen ist“, heißt es von der Schule, der durch die bauliche Situation dort die Hände weitestgehend gebunden sind.

Realschule Patternhof: Auch Michaela Silbernagel, Leiterin der Realschule, ist besorgt über die Situation südlich der Inde: „Durch den Abriss des Parkhauses im City-Center kommt es morgens und mittags auch verstärkt zu teils gefährlichen Situationen vor dem Haupteingang“, sagt Silbernagel und verweist auch auf die Mitarbeiter der Stadt Eschweiler, die jetzt zusätzlich auf Parkplätze in Richtung Patternhof ausweichen müssen. Seitens der Stadt wird hingegen auf den Parkplatz am Drieschplatz hingewiesen, auf den zurückgegriffen werden kann.