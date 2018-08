Ab 50 Kilogramm gibt‘s eigenen Saft

Wenn die Mobile Obstpresse der Bine unterwegs ist, werden Äpfel, Birnen und Quitten zu haltbaren, pasteurisierten Säften verarbeitet.

Wer seinen eigenen Saft pressen lassen möchte, muss mindest 50 Kilogramm reifes Obst ohne Faulstellen mitbringen (Richtwerte: 10 kg Eimer = 6 kg, 25 kg Sack = 17 bis 19 kg). Abgefüllt wird der Saft in drei oder fünf Liter Bag-in-Boxes. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an mail@bine-aktiv.de, Tel. 28241 oder 0170 2357572).

In Eschweiler macht die Mobile Obstpresse am 8. September und 20. Oktober am Forsthaus Halt sowie am 29. September am Blausteinsee.